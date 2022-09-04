شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الحرارة بالقاهرة تتراوح بين 33 و34 درجة ونشاط رياح يلطف الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب نهارا علي شمال البلاد وتنشط الرياح نسبيا لتعطي شعورا أفضل بحرارة الجو خاصة أوقات المساء.

وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة خلال الفترة القادمة ما بين 33 : 34 درجة؛ وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح علي بعض المناطق الساحلية المطلة علي البحر الأحمر، كما ترتفع الأمواج نسبيا علي خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ورمال مثارة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغرى 29 درجة.