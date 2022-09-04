شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصدر أول حركة تنقلات تضم 23 قيادة محلية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أول حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت الحركة تنقلات وندب وتعيينات لـ 23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه لا مكان لمتكاسل أو متخاذل وخدمة المواطنين والنزاهة والشفافية والتفانى في العمل عناصر أساسية لاختيار القيادات بالإدارة المحلية، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لأداء قيادات المحليات خلال المرحلة القادمة وتصعيد العناصر المتميزة للمناصب القيادية.

وتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت فى 13 أغسطس الماضى، واستمرت حتى أول سبتمبر الجارى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال اللواء هشام آمنة، إن جهود الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 فى استرداد 3.3 مليون متر مربع بعد إزالة 8871 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 1791 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 3800 ألف فدان .

وأشاد آمنة بجهود محافظات الشرقية والوادى الجديد والجيزة وأسيوط خلال المرحلة الأولى من موجة الإزالات الـ20 حيث أشار تقرير غرفة العمليات إلى أن الوادى الجديد نجحت فى إزالة 15 حالة مبانى على مساحة 1116 مترا مربعا واسترداد 1132 فدان أراضى زراعية بإجمالى 53 حالة، كما نجحت محافظة الشرقية فى استرداد 1131 فدانا بإجمالى 404 حالة وكذا إزالة 1011 حالة مبانى مخالفة على مساحة 151 ألف متر مربع، كما نجحت محافظة أسيوط فى استرداد 551 فدانا بإجمالى 194 حالة تعدٍ و إزالة 974 حالة مبانى على مساحة 91 ألف متر مربع، وفى الجيزة نجحت جهود المحافظة فى إزالة 250 حالة مبانى مخالفة على 12 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 501 فدان أراضى زراعية بإجمالى 78 حالة، وفى محافظة قنا نجحت جهود الأجهزة التنفيذية فى استرداد 130 فدان أراضى بإجمالى 109 حالات زراعة و إزالة 434 حالة مبانى على مساحة 70 ألف متر مربع .

كما أشاد آمنة بالجهود التى قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، ووجه " آمنة " بإستمرار جهود المحافظات فى مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد والتصدى بحسم لأى محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.