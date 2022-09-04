شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل فتاة الشرقية: دخلت مستشفى أمراض نفسية ووالدى عرضنى على شيوخ بسبب الوشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام فتحى المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق، أنه إنسان طبيعى، رغم أنه كان يعالج في مستشفي أبو العزائم للأمراض النفسية بالعاشر من رمضان عام 2019، وخرج منها لسوء معاملة الأطباء، مضيفا أنه إنسان طبيعي، وأكبر دليل علي ذلك دخولى الجامعة وتقديمى محتوى خاص بالإعلام.

وأضاف: كان والدى يأتى بشيوخ للمنزل بعد رسمى وشم على ذراعى، معتقدا أننى دخلت في الإلحاد، لكننى غير ملحد والوشم في نظرى حرية شخصية.

فيما شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق، إجراءات أمنية مكثفة قبل بدء محاكمة المتهم بقتل "سلمة بهجت" فتاة الزقازيق، محكمة جنايات الزقازيق، حيث تنظر المحكمة، برئاسة المستشار ياسر سنجاب،رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي ،رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، صباح اليوم الأحد، اولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة " سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها بـ19 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

وكانت أجلت محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجب فتاة الزقازيق، لجلسة بعد غدا الثلاثاء ، لطلب دفاع المتهم بضم ملف الطبى والمرافعة. وكان وصل قاتل فتاة الشرقية الطالبة سلمي إلى قاعة محكمة جنايات الزقازيق، وسط إجراءات أمنية مشددة، ووصل المتهم بسيارة شرطة مصفحة، تتقدمها سيارات الشرطة الدفع الرباعي وأخرى تركيبات. كما شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق، تعزيزات أمنية مكثفة، استعدادا لبدء أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة سلمي، فتم وضع الحواجز والكردونات معززة بأفراد شرطة، كما تم تقنين الدخول والخروج للمترددين على محيط المحكمة .

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق،ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.