القبض على شخص بحوزته أسلحة نارية وبيضاء بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (فرد خرطوش – طنبجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالي)، بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.