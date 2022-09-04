استولى على 41 مليون جنيه.. سقوط مستريح الأحذية في قبضة الأمن رجال الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاستيلائه على 41 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تصنيع الأحذية - مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية) .. بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع الملابس والأحذية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (41 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب ذلك قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المتهم المذكور، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.