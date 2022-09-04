حركة المحليات الجديدة.. ننشر أسماء 23 قيادة في 11 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أول حركة تنقلات منذ توليه الوزارة، لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت الحركة تنقلات وندب وتعيينات لـ 23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، الأحد، إن الحركة تضمنت تصعيد اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق، رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، ونقل هيثم ماهر الدسوقي، من وزارة التنمية المحلية إلى رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، ومحمد محمود صحصاح، من رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء إلى رئيس حي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، وخالد إبراهيم منصور، رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط إلى رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الحركة تضمنت نقل عدد من رؤساء الأحياء والمراكز بالدقهلية وشملت نقل كل من هشام أبو المكارم أحمد، رئيس مركز ومدينة المنزلة، إلى رئيس مدينة محلة دمنة، ومتولي عبد العال متولي، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى رئيس حي غرب المنصورة، وسيد حسين النخيلي، رئيس مركز ومدينة الجمالية إلى رئيس مركز ومدينة دكرنس، وصبري محمد عبده، رئيس حي غرب المنصورة إلى رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل.

إلى جانب سمير صدقي لطفي، رئيس حي شرق المنصورة إلى رئيس مركز ومدينة تمى الإمديد، ومحمد أحمد أبو العينين، رئيس مركز ومدينة بني عبيد إلى رئيس مركز ومدينة الجمالية، وأمال وحيد بركات، رئيس مدينة محلة دمنة إلى رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وأحمد محمد عبد العظيم، رئيس مركز منية النصر إلى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت أيضا نقل رضا أحمد قويطة، رئيس حي أول طنطا بالغربية إلى رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية، وجلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالشرقية إلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، ووائل زغلول محمد، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بالبحيرة إلى رئيس مركز ومدينة الدلنجات.

كما تم نقل خالد إبراهيم أبو اليزيد، رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية إلى رئيس مركز ومدينة أشمون، ووحيد المأمون الحضري، رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الحركة تضمنت أيضا عدد من القيادات بمحافظة البحر الأحمر حيث تم نقل إيهاب محمد رشاد، رئيس مدينة شلاتين إلى رئيس مدينة القصير، وأشرف محمد البيه، رئيس مدينة القصير إلى رئيس مدينة الغردقة، وعادل سيد نصر، رئيس مدينة حلايب إلى رئيس مدينة شلاتين.

وتابع: تضمنت الحركة نقل محارب موسى عبد الرحمن، رئيس حي شرق الإسكندرية إلى رئيس حي العامرية ثان، وراضي عمار أحمد، رئيس مركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية إلى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وندب اللواء ماهر محمد هاشم، رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى ديوان عام محافظة القاهرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة مستمرة خلال الفترة القادمة في متابعة وتقييم أداء قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بمختلف المحافظات بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة واستبعاد المقصرين ونقلهم إلى وظائف إدارية بعيدا عن قطاعات خدمة المواطنين مؤكدا أنه لا مكان للمتكاسلين أو المتخاذلين في أداء العمل بالصورة المطلوبة.

ووجه اللواء هشام آمنة بقيام سكرتير عموم المحافظات ورؤساء المدن والأحياء والمراكز بضبط منظومة العمل والتشديد على الانضباط والالتزام وحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الحملة الميكانيكية وأعمال الصيانة الدورية للمعدات وإثابة المتميزين من العاملين والمتواجدين في العمل في غير أوقات العمل الرسمية وفي أيام العطلات وسرعة الانتهاء من المهام المكلفين بها وتحديد فترة زمنية للرد علي شكاوى المواطنين.

وأوضح آمنة أن الوزارة ستقوم بصورة مستمرة بتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة القادرة على التفاني في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية لتولي المسئولية في المناصب المرشحين لها بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الحالية في منظومة العمل المحلي تتطلب بذل أقصي جهد لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وملف مخالفات البناء والتعديات على أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد، وشدد الوزير على ضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم وإيلاء اهتمام خاص بمنظومة الشكاوى ولقاء المواطنين في مواعيد محددة للاطمئنان بوجود رضا حول الإجراءات والحلول المتخذة لحل المشكلات بصورة نهائية وعدم الاكتفاء التقارير المقدمة من العاملين واتباع نهج الشفافية والمصارحة مع المواطن والاهتمام بشكاوى وسائل التواصل الاجتماعي.

كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة الاهتمام اليومي بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين ودعم جهود وخطط الدولة للحفاظ على البيئة.