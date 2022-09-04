لا مكان لمتخاذل.. وزير التنمية المحلية يصدر أول حركة تنقلات في 11 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أول حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك بعد توليه الوزارة.

وتضمنت الحركة تنقلات وندب وتعيينات لـ 23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه لا مكان لمتكاسل أو متخاذل وأن خدمة المواطنين والنزاهة والشفافية والتفانى في العمل عناصر أساسية لاختيار القيادات بالإدارة المحلية.

وشدد على المتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات خلال المرحلة القادمة وتصعيد العناصر المتميزة للمناصب القيادية.