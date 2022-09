وزير الصحة يعتمد أول دليل لموازنة البرامج والأداء بالقطاع

وأكد الوزير أن «منظومة البرامج والآداء» لوزارة الصحة والسكان، تهدف إلى ضمان كفاءة الإنفاق ومراقبة فاعلية الآداء وتحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، كما تعطي قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات، مما يضمن تحقيق النتائج المنشودة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يُعد ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكومة، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل يشمل التعريف بالإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، ومنظومة البرامج والآداء وأهداف تطبيقها، ومكونات منظومة البرامج والآداء، وهيكل برامج قطاع الصحة، وخدمات الرعاية الصحية، وهيكل برامج قطاع الصحة بالأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات قياس الآداء، ومنهجية التعامل مع التكاليف غير المباشرة.

وأكد «عبدالغفار» أن تطبيق نظام موازنة "البرامج والأداء" يُعد أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، لتساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال البرنامج أو وقفه.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، أن تطبيق موازنة "البرامج والأداء"، يستهدف تحسين الأداء الحكومي، حيث يتم تحديد المسئوليات في ضوء الاختصاصات المقررة -وفقا للقانون- كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة. Sent from my iPhone