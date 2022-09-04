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الداخلية: مد التقديم لخريجى الجامعات لكلية الشرطة أسبوعا لينتهى 22 سبتمبر

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القاهرة - سامية سيد -  

فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023م) تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية (لمدة أسبوع) ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.. بدلاً من يوم الخميس الموافق  15/9/2022 .

كما تقرر السماح للمتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات بتقديم (شهادة مؤقتة – إفادة) بالحصول على المؤهل الجامعى ، وذلك لحين إستخراج  أصل شهادة التخرج .. مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة إختيار الطلبة الجدد "الهيئة" إلا عقب تقديم أصل الشهادة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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