شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 7.75 جنيه.
- البصل الأبيض 2.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه.
- الكوسة بـ 11.5جنيه .
- الجزر بـ 11جنيها .
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه .
- الباذنجان العروس 6.5 جنيه .
- الفلفل البلدى 5.5 جنيه .
- الفلفل الألوان 18جنيها .
- الليمون بـ 12 جنيها.
- فاصوليا 15 جنيها.
- بامية 27 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيه.