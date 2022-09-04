شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 4 مجالس إقراء جديدة بالإسكندرية والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى فى أربعة علوم، وهي: الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك فى 18 مسجدًا، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

وانطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول فى مادة الحديث وعلومه من مسجد سليمان محمود بكليوباترا التابع لمديرية أوقاف الإسكندرية، حيث قام الدكتور محمد محمد ذكرى أستاذ الحديث وعلومه بجامعه الأزهر، بقراءة وشرح كتاب الأربعون النووية، بحضور جمع غفير من المواطنين.

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول فى مادة الفقه من مسجد الإيمان (مكرم عبيد) التابع لمديرية أوقاف القاهرة، حيث قام الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، بقراءة وشرح كتاب ابن رشد: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، بحضور جمع غفير من المواطنين.

وانطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول فى مادة الفقه من مسجد أسد بن الفرات بالدقى التابع لمديرية أوقاف الجيزة، حيث قام الدكتور على عبد الباسط مزيد أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بقراءة وشرح كتاب ابن رشد: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، بحضور الدكتور السيد مسعد مدير مديرية اوقاف الجيزة، وجمع غفير من المواطنين.

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول فى مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الملك التابع لمديرية أوقاف كفر الشيخ، حيث قام الدكتور زكى صبرى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بحضور جمع غفير من المواطنين.

واستكمل الدكتور عبدالكريم عوض صالح أستاذ التفسير المتفرغ بكلية القرآن الكريم بطنطا، قراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، من مسجد الهداية بدمنهور التابع لمديرية أوقاف البحيرة بحضور جمع غفير من المواطنين.

كما استكمل الدكتور محمد أبو هاشم أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قراءة وشرح كتاب الأربعون النووية، بمسجد السيدة فاطمة النبوية (رضى الله عنها) بالدرب الأحمر التابع لمديرية أوقاف القاهرة، بحضور جمع غفير من المواطنين، كما استكمل الدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الأسبق، قراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بمسجد السيدة زينب (رضى الله عنها) التابع لمديرية أوقاف القاهرة، بحضور جمع غفير من المواطنين.