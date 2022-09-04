شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية من إجمالى الناتج المحلى لـ22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن نشاط التجارة الداخلية يساهم حاليا بنسبة 22% من إجمالى الناتج المحلى المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة؛ مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، والصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادى يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية تحتاج الى أسواق جملة ونصف جملة وأيضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح على مدار الـ 4 سنوات الماضية فى جذب استثمارات فى قطاع التجارة بأكثر من 50 مليار حتى الآن لإنشاء العديد من المشروعات على أرض الواقع حاليا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ جديد لطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، بمساحة تتجاوز 3 آلاف متر مربع باستثمارات تقدر بـ 200 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 300 فرصة عمل بحضور الافتتاح كل من، محمد المصرى نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لافتا إلى أن هذا المنفذ بنظام الإيجار من الشركة الوطنية للطرق، حيث وفرت العديد من المواقع بهذه الأنماط التجارية وزيادة حجم ومساحة صناعة التجزئة فى مصر بشكل متميز.

وأضاف "عشماوى" أن الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية لأكثر من 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وتفقد "عشماوى" الفرع حيث يتضمن كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية كذلك منتجات اللحوم الطازجة والأسماك المجمدة والطازجة، ويتضمن كافة السلع الأساسية مطالبا باستمرار طرح العروض لتشجيع المستهلك على التسوق وأيضا إتاحة السلع بأسعار مناسبة بما يخفف العبء على المواطن، كما يتضمن الفرع قسم خاص للدرجات وقسم للخضر والفاكهة السائبة والمغلفة.