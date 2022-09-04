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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة لمديرى المديريات: تطوير الأداء وتقديم خدمات لائقة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر
ووجه" الوزير" بدور أكبر وفعال، لتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظات بشكل لائق، وإعادة الثقة بين مديريات الوزارة والمواطن المصري، وتقديم مقترحات مكتوبة وعاجلة بشأن تطوير الأداء في تقديم الخدمات، خاصة في ملفات:"القوى الوظيفية "، والعمالة غير المنتظمة، والتفتيش، والسلامة والصحة المهنية، وتوفير فرص عمل حقيقية، والنهوض بملف التدريب المهني والفني، وبوحدات التدريب المتنقلة، لتقديم عمالة مدربة لسوق العمل، وكذلك المشاركة في كافة المفاوضات الجماعية داخل المصانع والشركات بشكل متوازن، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
وفيما يخص "التفتيش" شدد، الوزير على وضع المنشآت كثيفة العمالة كأولوية في خطة عمل المفتش لتأمين أكبر قدر من العمالة المصرية وتحقيق بيئة عمل آمنة..وطلب مديري المديريات إجراء تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بعمل المفتشين لوضع الضوابط اللازمة في عمل المفتشين..واستمع " الوزير" لكافة المقترحات المقدمة من مديري المديريات لتطوير الأداء، فضلا عن المعوقات والمشكلات التي تقابلهم اثناء العمل،ومناقشة الحلول المناسبة لتلك المشكلات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.
حضر اللقاء من ديوان عام "الوزارة" : ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، سهير أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، مجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، منال عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، أحمد إسماعيل مدير الإدارة العامة لشئون المديريات.
جانب من الاجتماع
جانب من لقاء وزير القوى العاملة مع مديرى الادارات
وزير القوى العاملة يلتقى مديرى الادارات