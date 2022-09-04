شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسوم دخول شواطئ الإسكندرية الـ66.. تبدأ مجانا وأغلاها بـ25 جنيها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت محافظة الإسكندرية بنحو 61 شاطئا، وأعلنت الإدارة المركزية تثبيت سعر الشواطئ هذا العام ، حيث لم تشهد الشواطئ ارتفاعا فى سعر الدخول عن العام الماضى ، وهناك عدة فئات لتقسيم شواطئ الإسكندرية، ونستعرض سعر دخول كل شاطئ..

أولا الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى

شاطئ المندرة العام يقع بحى المنتزة ثان ( مجانى و الدخول بالبطاقة الشخصية)

شاطئ "سيد درويش"- الانفوشى يقع بحى الجمرك ( مجاني والدخول بها بالبطاقة الشخصية)

ثانيا الشواطئ العامة وعددها 5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقطـ شامل كرسى وشمسية لكل 4 أفراد

شاطئ ميامى العام يقع بحى المنتزة أول

شاطئ السرايا العام يقع بحى المنتزة أول

شاطئ جليم العام يقع بحى شرق

شاطئ المكس العام يقع بحى غرب

شاطئ شهر العسل العام ويقع بحى العجمى

شاطئ الهانوفيل العام و يقع بحى العجمى

ثالثا شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيهات، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

شاطئ الاسكندرية بمنطقة العصافرة الغربى 2 سابقا يقع بحى المنتزة ثان

شاطئ ادوارد خراط – سيدى بشر سابقا ، يقع بحى المنتزة أول

شاطئ إيناس حقي – ابو هيف سابقا ،يقع بحى المنتزة أول

المساحة الشاطئية أمام أبو العباس يقع بحى الجمرك

شاطئ الانفوشى شرق يقع بحى الجمرك

شاطئ باب البحر – الانفوشى غرب سابقا يقع بحر الجمرك

شاطئ رأس التين الغربي يقع بحى الجمرك

شاطئ الدخيلة الشرقي ، يقع بحى العجمى

شاطئ الدخيلة الغربي ، يقع بحى العجمى

شاطئ بليس 1 ، يقع بحى العجمى

شاطئ هدير ، يقع بحى العجمى

شاطئ الملاح ، يقع بحى العجمى

شاطئ السلام، يقع بحى العجمى

شاطئ الهانوفيل ، يقع بحى العجمى

شاطئ زهراء الهانوفيل ، يقع بحى العجمى

شاطئ الكنارى ، يقع بحى العجمى

شاطئ مارينا أبو يوسف ، يقع بحى العجمى

شاطئ "أبويوسف 1 ، يقع بحى العجمى

شاطئ أبو يوسف 2 ، يقع بحى العجمى

شاطئ الزهور ، يقع بحى العجمى

شاطئ فاميلي بيتش الشرقي ، يقع بحى العجمى

شاطئ فاميلي بيتش الغربى ، حى العجمى

شاطئ شط الاسكندرية الغربى ، حى العجمى

شاطئ الصفا ، حى العجمى

شاطئ ابوتلات ، حى العجمى

شاطئ ابو تلات (منطقة الاندية )، حى العجمى

شاطئ كرير 1 ، حى العجمى

شاطئ كرير 2 ، برج العرب

زهراء كرير (منطقة الاندية ) ، برج العرب

رابعا الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيهات.

شاطئ وانلى ، حى المنتزه ثان

شاطئ العصافرة شرق ، حى المنتزه ثان

شاطئ ميرامار شرق ، حى المنتزة أول

شاطئ ميرامار الاوسط ، حى المنتزة أول

شاطئ فريسكا ، حى المنتزة أول

شاطئ سيدى بشر 1 ، حى المنتزة أول

شاطئ الفنار ، حى المنتزة أول

شاطئ ابو هيف الغربي ، حي المنتزة أول

شاطئ أبو هيف الشرقى ، حى المنتزة أول

شاطئ اسحاق حلمى ، حى المنتزة أول

شاطئ السلسلة ، حى وسط

شاطئ بحرى ، حى الجمرك

شاطئ راس التين شرقى ، حى الجمرك

شاطئ بليس 2 ، حى العجمى

شاطئ البيطاش ، حى العجمى

شاطئ الهانوفيل ، حى العجمى

شاطئ الهانوفيل الشرقى ، حى العجمى

شاطئ الهانوفيل الغربى ، حى العجمى

شاطئ شهرزاد ، حى العجمى

شاطئ السلام 2 حى العجمى

شاطئ ابوتلات 1 ، حى العجمى

شاطئ ابوتلات 2 ، حى العجمى

خامسا الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5 جنيهات و للشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

شاطئ المندرة السياحي ، حي المنتزة ثان

شاطئ ستانلي ، بحي شرق

شاطئ الاسكندرية الشرقى ، حى العجمى