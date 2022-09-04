شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تكليفات وزير الرى لاستقبال موسم الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادات مكثفة تبذلها وزارة الموارد المائية والرى، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لاستقبال موسم الأمطار والسيول حيث يتم متابعة كافة التفاصيل لتفادى حدوث أى أزمات.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التصريحات لوزير الرى فيما يخص الاستعداد لموسم السيول.

1- مراجعة البرامج الزمنية لأعمال الحماية من السيول ببنى سويف للاطمئنان على جاهزية أعمال الحماية وقطاعات وجسور مخرات السيول قبل موسم الأمطار والسيول المقبل.

2- وجهنا خلال الأسبوعين الماضيين بالتفتيش على 117 مخر سيل.

3 - معظم المخرات والأعمال الصناعية بحالة جيدة، وبعضها يحتاج لأعمال صيانة سريعة وتكليف الإدارات المعنية بسرعة تنفيذ هذه الأعمال.

4- التغيرات المناخية والتطرف الهيدرولوجي دفع الوزارة لتعديل تصميمات مخرات السيول، وتحديث القدرة الاستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية.

5- الوزارة تشرف على أكثر من 1162 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول واستغلال المياه فى شحن الخزان الجوفى بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.