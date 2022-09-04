شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 4/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:35
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:34
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:59
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:55
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:03 م
وقت صلاة العشاء 7:20 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:22