شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمعيات الأهلية": هناك إحصائيات كاملة للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس السيسي بصرف دعم استثنائى على بطاقات التموين، أمر مهم، وهناك إحصائيات كاملة تحدد الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

أضاف عبد القوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة CBC، أن نسب الفقر انخفضت في مصر وفقا للأرقام الرسمية بالمدن والعشوائيات، وهناك قواعد بيانات كاملة على مستوى الدولة المصرية، متابعا: "ينضم إلينا أكثر من 40 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقدم خدمات في إطار التنسيق بين الجمعيات للأسر الأكثر احتياجا".

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: "التحالف الوطني للعمل الأهلي، أعلن ضم 600 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وهذا ليس عدد قليل، أيضا التحالف الوطني سيعمل في العديد من القضايا مثل القضية السكانية وسيفتح قاعدة بيانات لضم جمعيات ومؤسسات أهلية كبيرة، وسيدخل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وأكمل: "سنساعد الأسر الأكثر احتياجا دعما نقديا وسلعيا، كما سنقدم خدمات صحية على مستوى وبشكل مجاني للمواطنين، خاصة أمراض السرطان والقلب والحروق وغيرها، لذلك يشهد العمل الأهلي طفرة كبيرة في الفترة الحالية، وهناك تعاون غير مسبوق بداخله بهدف التخفيف على المواطنين".