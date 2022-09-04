بسبب لبلبلة.. برلماني يطالب بعدم تكريم الرموز على نفقة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارات واضحة وحاسمة ومحددة لكل ما يتعلق بقيام كبار المسئولين بتنظيم حفلات ومهرجانات لتكريم الرموز الوطنية من الفنانين والرياضيين على نفقة الدولة ومن أموال الموازنة العامة للدولة، بعد الارتفاع الكبير في العجز داخل الموازنة، وبعد التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

وتساءل "قاسم"، في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن العائد المادي الذي تستفيد منه الدولة من وراء مثل هذه المهرجانات والاحتفالات التي تتكبد الموازنة العامة للدولة ملايين الجنيهات بسببها.

وقال: "على سبيل المثال، فإن تكريم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للفنانة لبلبة مع احترامي وتقديري الكاملين لهذه الفنانة العظيمة، تسبب فى حالة من الاحتقان الشعبي الكبير".

وأضاف النائب محمود قاسم: "كنت أتمنى أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد مع بداية عمله أن يقوم بشراء بعض المقاعد للتلاميذ الذين كنا نراهم يجلسون في فناء المدرسة في بعض المدارس لتلقى العلم نظراً لعدم وجود مقاعد داخل فصولهم بهذه المبالغ التى تم إنفاقها على تكريم الفنانة لبلبة، التي كانت ستشعر بسعادة غامرة إذا تم إبلاغها بشراء مستلزمات للمدارس بدلاً من إنفاق هذه الأموال على تكريمها".

وتابع: "حتى لا يفهمني البعض بالخطأ، فأنا مع تكريم كل من يستحقون من جميع الرموز الوطنية في مختلف المجالات، ولكن على أى مسئول تنفيذى من الوزراء والمحافظين وغيرهم أن يتحملوا تكاليف مثل هذه الحفلات والمهرجانات من أموالهم الخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة".​