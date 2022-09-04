أبرزها "النيروز" و"ظهور الصليب المقدس".. أعياد يشهدها المسيحيون خلال سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يبحث البعض عن أعياد المسيحيين التي يشهدها شهر سبتمبر، خاصة أن العام به العديد من الأعياد، وأقربها هو عيد النيروز،رأ س السنة القبطية، وسيكون يوم الأحد 11 سبتمبر، وكذلك ذكرى استشهاد القديس برثلماوس الرسول وتذكار شفاء القديس أيوب الصديق ونياحة البابا ميليوس الثاني ونياحة البابا مرقس الخامس.

ويشهد أيضًا تذكار ظهور الصليب المقدس، يوم الثلاثاء 27 سبتمبر، ويشهد غدًا الأحد، ذكرى نقل جسد الأنبا يحنس القصير بشهيت واستشهاد القديس اثناسيوس الأسقف وغلاميه جراسيموس وثاؤتيطس وتذكار البشارة والميلاد والقيامة.

وخلال 10 سبتمبر تحل ذكرى نياحة أنبا برسوم العريان ونياحة الأب يعقوب أسقف مصر ونياحة الصديق عاموس النبي ونياحة البابا يوأنس الخامس عشر البطريرك الـ 99.​