​رياح وانكسار الحرارة.. حالة الطقس حتى الأربعاء وظاهرة تقلل تأثير آشعة الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الأحد 4 سبتمبر حتى الأربعاء 7 سبتمبر 2022، ويميل الطقس للحرارة والرطوبة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتعتدل الأجواء خلال ساعات الليل ولكن تظل رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كشفت خرائط الطقس نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ومن المتوقع تكون السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ما يحد من تأثير آشعة الشمس أحيانا.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار غدا الأحد 4 سبتمبر على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20%.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة المقبلة:

القاهرة والوجه البحري 80% ليلا، 40% نهارا

السواحل الشمالية 95%ليلا، 65% نهارا

جنوب سيناء 65% ليلا، 35% نهارا

شمال الصعيد 50% ليلا، 25% نهارا

جنوب الصعيد 35% ليلا، 15% نهارا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء المقبل لتسجل الحرارة 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا، وتسجل محافظات جنوب البلاد 39 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

وناشد خبراء الأرصاد المواطنين الالتزام بالظل وعدم التعرض لآشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد:

القاهرة والوجه البحري 34 العظمى – المحسوسة 36

السواحل الشمالية 31 – 34

جنوب سيناء 39- 42

شمال الصعيد 38- 40

جنوب الصعيد 43-44

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين:

القاهرة والوجه البحرى 34 العظمى – المحسوسة 36

السواحل الشمالية 31 – 34

جنوب سيناء 39- 42

شمال الصعيد 38- 40

جنوب الصعيد 42-43

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء:

القاهرة والوجه البحرى 33 العظمى – المحسوسة 35

السواحل الشمالية 31 – 34

جنوب سيناء 39- 42

شمال الصعيد 38- 40

جنوب الصعيد 39- 40

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء:

القاهرة والوجه البحري 34 العظمى – المحسوسة 36

السواحل الشمالية 31 – 34

جنوب سيناء 39- 42

شمال الصعيد 38- 40

جنوب الصعيد 39-40