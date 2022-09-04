شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: لا أزمة حالية أو متوقعة للشاي والبن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف التجارية حقيقة ما يتداوله البعض بشأن وجود أزمة في الشاي والبن، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة من الأساس، حيث إن رصيد الشاي يكفي لتغطية ما يزيد عن عام، وتحديدًا لمدة 13 شهرًا، والبن 3.5 شهر، إضافة لما هو قادم في المراكب وماهو موجود في الموانئ وبالتالي لا يوجد حتى توقع بحدوث أزمات.
تابع خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أن كل مايتردد في هذا الشأن هي أخبار غير دقيقة من قبل البعض سواء عمدًا أو عن جهل، ما حول الأمر من مجرد شائعة جرى تداولها لأزمة كانت على شاشات الإعلام.
أضاف أن تداول تلك الشائعة أدى إلى حدوث سلوك استهلاكي من جانب المواطنين دفعهم إلى النزول وتخزين البن والشاي، وبدأ بعض التجار في استغلال الوضع وحجب السلع دون وجود أزمة بالأساس".
"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.