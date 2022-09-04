شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: لدينا جاهزية للأعطال ونقوم بالتطوير للنهوض بسياحة اليخوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ناقشت مع الرئيس 3 محاور تطوير القطاع الجنوبى وتطوير السياحة وخطوط الملاحة وحققنا أعلى عدد سفن هذا العام وأعلى حمولة ونجحنا أن نعبر 3 سفن من النوع العملاق والجديد.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى المذاع على قناة أون: مرت سفن ضخمة لأول مرة من قناة السويس ونحن جهزنا أكثر من سيناريو وكانت تأثيرات الحرب الروسية إيجابية على قناة السويس وكنا محددين سيناريو لتحفيز السفن التي لا تأتى لقناة السويس لتمر منها.

وتابع: نحن نعمل بشكل جيد ولم نحتاج إلى السيناريوهات التي كانت معدة ، واستطعنا أن نحرر السفينة خلال 5 ساعات ولم يكن عليها سيطرة وجنحت نتيجة عطل فنى في السفينة ، ولدينا جاهزية للأعطال ونجهز قاطرات لمثل هذه الظروف ولدينا غرف أبراج مراقبة للأماكن التي ليس بها اذدواج.

وأكمل، الرئيس وجه للاهتمام بسياحة اليخوت ونعمل حاليا لتحسين الخدمات المقدمة لليخوت من وقود وكهرباء ونقوم بعمل تطوير في بورسعيد والاسماعيلية ، واللجنة مكونة حاليا من الجمارك والمالية وهيئة قناة السويس .