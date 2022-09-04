شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزيادة.. تعرف على أسعار بيع السجائر للمستهلك "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لكل نوع، وذلك اعتبارا من غد الأحد 4-9-2022 . وكشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن الشركة أخطرتهم بزيادة 2 جنيه لكل أنواع السجائر، وذلك تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 .

أسعار السجائر بعد الزيادة - سعر كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيها لـ 21 جنيها . - سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ 22 جنيها . - سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها لـ23 - سعر "بوكس 10" 11.50 جنيه لـ 13 - سعر بوسطن/بلمونت 19.50 جنيه لـ 22 جنيها بزيادة 2.5 جنيه . - سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ 20.50 - سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها بدون زيادة - سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة - سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 21 جنيهاً لـ 23 جنيها - سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهاً بدون زيادة