شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين: تكلفة الحزمة الاستثنائية 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تفاصيل قرارت وزارة التموين بإجراء زيادة استثنائية على بطاقة التموين من 100 إلى 300 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدلًا من 100 جنيه للأسر الأكثر احتياجاً ولمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن تكلفة الحزمة الاستثنائية تبلغ مليار جنيها لمدة ستة أشهر بإجمالي ستة مليارات.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى: " هناك ثلاثة فئات أولها البطاقة المكونة من أسرة واحدة على بطاقة التموين تستحق 100 جنيه والمكونة من أسرتين 200 جنيه ومن يتعدى الثلاث أسر يستحق 300 جنيه".
وأضاف: أنه يوجد ما يقرب من 29 سلعة تموينية للمستحقين ومايقرب من 8.1 مليون بطاقة لنحو 9 مليون أسرة بإجمالي 36 مليون مستفيد من تلك الزيادات بالإضافة للخمسين جنيها الموجودة على البطاقة، مشدداً أنه وفقا لتلك الزيادات يحق للمستفيد شراء أي سلعة من 29 سلعة تموينية حيث تم زيادة القائمة من 25 سلعة إلى 29 ".