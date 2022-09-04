شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: تحقيق أعلى إيراد سنوي لم يأت من فراغ بل بالتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تحقيق قناة السويس لأعلى إيراد سنوي في 2022، بواقع 7 مليارات دولار لم يأت من فراغ، وإنما من التطوير المستمر لقناة السويس.

أضاف ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة CBC، أن التطوير الذي يجرى في القطاع الجنوبي وإجراء ازدواج للقناتين، وزيادة العمق، وغيره من الأعمال التطويرية تهدف لتعزيز الخدمة بقناة السويس.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن التخفيضات والحوافز التي قدمتها قناة السويس للعملاء والسفن ساهمت في رفع إيرادات قناة السويس بشكل كبير في الفترة السابقة، مضيفا: "لا ننسى تطوير الأسطول والمجرى الملاحي وتدريب العاملين ليكونوا على أتم جاهزية".

وأكمل: "نستهدف من الجاهزية التعامل مع الأحداث بسرعة، ورأينا ذلك في السفن التي جنحت بالقناة، مثل سفينة إيفرجيفن، والعمال لدينا أصبحوا في حالة جاهزية لمواجهة أي أزمات".