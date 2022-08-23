"الإياتا": 9.7 مليار دولار خسائر شركات الطيران.. وعودة الندوة المالية الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" استضافة العاصمة القطرية الدوحة فعاليات الندوة المالية العالمية لعام 2022، والتي تنطلق بين 19- 22 سبتمبر المقبل.

وتناقش الندوة إعداد تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والتوجهات المالية المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإدارة المخاطر المالية، والطريق نحو تجزئة قطاع الطيران والتركيز على العميل، والوفاء بالالتزامات وتسويتها في عالم زاخر بعروض وطلبات شركات الطيران، ومستقبل مدفوعات شركات الطيران والمدفوعات بصفتها عاملاً لتوليد القيمة، فهم الجيل الثاني من تدابير مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاستعداد لها .

وتُشير التوقعات إلى إمكانية تراجع خسائر القطاع إلى 9.7 مليار دولار أمريكي هذا العام، بعد أن سجلت نحو 180 مليار دولار أمريكي في عامَي 2020- 2021، ويدعم الطلب المتزايد إلى جانب إلغاء القيود المفروضة على السفر في معظم المناطق، التوقعات بتعافي حركة الطيران إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بحلول عام 2024، مع إمكانية تحقيق الأرباح خلال العام المقبل، وفي الوقت ذاته ارتفعت مستويات ديون شركات الطيران بشكل ملحوظ مع اضطرارها إلى الاقتراض لتتمكَّن من تجاوز الأزمة، وتواجه الدوائر المالية في القطاع العديد من التحديات بينما يسعى القطاع لتحقيق تعهداته بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: تتسم شركات الطيران بقدرٍ كبير من المرونة، وتمثل هذه الفترة الوقت المثالي بالنسبة إلى الشركات للاستفادة من الجهود الكبيرة وتدابير إعادة الهيكلة الصعبة التي مرَّت بها على مدى العامَين الماضيين لاغتنام الفرص بينما تتجاوز الأزمة، ويلعب التمويل دوراً محورياً في دعم التعافي المستمر للقطاع، بينما يُؤسس لبنية رأسمالية مستدامة كفيلة بدعم أجندتنا البيئية الطموحة .

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نتشرف باستضافة أوّل دورة مباشرة من الندوة المالية العالمية منذ عام 2019 بالتزامن مع احتفائنا بمرور 25 عاماً على انطلاق رحلاتنا، وتجمع الندوة الرائدة أبرز قادة القطاع المالي لدى شركات الطيران وشركائنا في مختلف مفاصل سلسلة التوريد للتباحث حول المرحلة المقبلة والتحديات الواجب تجاوزها .

وتستضيف الندوة المالية العالمية ماري أوينز تومسن، كبيرة الاقتصاديين لدى الإياتا، للحديث حول مرونة القطاع وآفاقه الاقتصادية .