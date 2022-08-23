وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": مؤتمر صحفي لإعلان خطة ونتائج مبادرة ترشيد الاستهلاك قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن إقامة مؤتمر صحفي لإعلان خطة ونتائج ترشيد استهلاك الكهرباء بكل القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة بعد إطلاق الحكومة منذ أكثر من أسبوعَين خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في كل المناطق والمؤسسات على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لزيادة تصديره للخارج.

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه سيتم استعراض ومناقشة المشروعات المرتقب تنفيذها ومصيرها بعد قرار الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء ومدى إلغاء البعض منها وتأجيل مشروعات بعينها خاصة بإنتاج وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة؛ خصوصًا الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيتم تناول خطة خفض الاستهلاك والإنفاق بكل قطاعات الوزارة، والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، ما يسهم في تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح شاكر أن الوزارة تمتلك فائضًا ضخمًا من الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية يقارب 20 ألف ميجاوات، تستطيع من خلاله تلبية كل احتياجات القطاعات الحكومية والعامة والخاصة والمنزلية.

ونوه وزير الكهرباء بأن أمس سجلت الشبكة القومية للكهرباء أقصى حمل بـ٣٤ ألف ميجاوات خلال فترة الذروة، مؤكدًا عدم حدوث أية شكاوى أو انقطاعات لفترات طويلة. وعلى الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة؛ فإن شركات القطاع تمكنت ونجحت في مواجهة ذلك من خلال الحفاظ على استقرار وجودة التيار الكهربائي بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية بشكل عام، مما يثبت قوة الشبكة القومية للكهرباء ومدى جاهزيتها.