سلع بأسعار مخفضة.. 82 مليون جنيه مبيعات "سند الخير" في 17 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل القوافل المتحركة لمبادرة "سند الخير" الوصول إلى المحافظات لتقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وذات جودة مناسبة محملة بحوالي 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم - دواجن - أسماك - بقوليات - تمور - سوداني - أرز - مكرونة - غير ذلك).

وأكد اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تلقى تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة عن متابعة مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى 17 أغسطس 2022 على مدار 18 أسبوعا، نجحت خلالها المبادرة في تحقيق مبيعات بإجمالي ما يقرب من 82 مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ 17 محافظة هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والسويس والبحيرة والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء والفيوم وبني سويف والغربية.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

وأوضح اللواء هشام أمنة أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها الثامن عشر من تحقيق مبيعات بحوالي 3.7 مليون جنيه بتغطيتها 12 محافظة هي: القاهرة والجيزة وبني سويف وكفرالشيخ وأسيوط وقنا وأسوان والدقهلية والإسماعيلية والمنيا والأقصر والغربية، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد 73 سيارة منها 10 سيارات في كل من محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف وكفرالشيخ والدقهلية، و5 سيارات لمحافظتي أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات لمحافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لكل من الأقصر والغربية، لافتا إلى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ 25%، هذا بجانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة، وتركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.

وأكد اللواء هشام أمنة أن مبادرة سند الخير تُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية والأكثر احتياجا، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.

وأضاف الوزير أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى المبارك، حيث طرحت عددا كبيرا من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات في هذه المناسبات تخطت 33.8 مليون جنيه، مثمنا المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول اليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.