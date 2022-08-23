شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج الطبيعى تقرر عدم قيد أى خريج من الجامعات الخارجية اعتبارا من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بجلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق 19/8/2022 بالموافقة بعدم قبول قيد أو الإعتراف بأى خريج بالجامعات الخارجية أياً كانت نوعها اعتبارا من عام 2023 وذلك لأسباب قانونية ومعايير وضوابط وضعها مجلس النقابة للحد من إنتشار ظاهرة حصول أبنائنا المصريين علي شهادات من الخارج ودراسة ووضع حلول جذرية مع المسئولين والتواصل والتعاون الوثيق علي أعلي المستويات للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع النقابات الطبية الأخرى التى تعانى نفس المعاناه .

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك حفاظا على استثمار التعليم داخل مصر نناشد الحكومة المصرية برجاء النظر في وضع حلول عاجلة لوضع حد لهجرة طلابنا الي الخارج من الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية ذات المجاميع المنخفضة للتقدم للجامعات خارج مصر وتكبيد الأهالى مصاريف باهظة لتعليم أبنائهم بالخارج، فضلاً عن المعاناه الإقتصادية والنفسية ولقلق الأسر المصرية لغربة أبنائهم بالخارج، والتأكيد علي دعوة النقابات الطبية للإجتماع مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين في هذا المجال للإتفاق النهائي وفقا للإتفاقات الدولية والتبادل الثقافي ومعاملة الدول بالمثل.