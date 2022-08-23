شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. خطوة بخطوة كيف تسجل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتاح موقع التنسيق الإلكترونى صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وفيما يلى ننشر الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:-

1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط علي رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

وتبدأ الدراسة أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية ، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).