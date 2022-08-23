شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الأهلية.. 82% للطب و74% للصيدلة و68% للهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حيث سجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:

1 الطب 82%

2 طب الاسنان 80%

3 العلاج الطبيعى 78%

4 الصيدلة 74%

5 الطب البيطري 70%

6 الهندسة 68%

7 علوم الحاسب 62%

8 العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة على موقع التنسيق الإلكترونى وتستمر أعمال التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس.