شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى أبو ظبى تحصل على 50 فدانا بالقاهرة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصول شركة سكاى أبو ظبي-الذراع العقارى لمجموعة دايموند الإماراتية - على مساحة 50 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، تخطط الشركة لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل عليها بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفازت الشركة بقطعة الأرض بعد منافسة قوية مع شركتى بيراميدز للتطوير العقارى وأوربن لينز للتطوير العقارى، بسعر متر بلغ 12 ألف جنيه للمتر، ليبلغ إجمالى قيمة الأرض 2.5 مليار جنيه بما يجعلها الأعلى سعرا فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المصدر أن سكاى أو ظبى فازت بسعر متر 12 ألف جنيه، وقدمت الشركات الأخرى أسعار تتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه للمتر، ومن المخطط أن تقوم الشركة بسداد جزء من قيمة الأرض على 4 سنوات والباقى حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية بالمشروع.

ويعد هذا هو المشروع الثالث للشركة الإماراتية فى مصر بعد مشروعى Residence Eight وهو مشروع سكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع Capital Avenue، وهو عبارة عن مشروع تجاري، على مساحة 21 ألف متر مربع بمنطقة R8.