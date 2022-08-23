رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب مصريين أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار باعتماد انتخاب عدد من الأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية من المصريين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012