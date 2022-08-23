شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استقرار بلجان امتحانات الدور الثانى للثانوية ولا حالات غش حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة دور ثان لم ترصد حالات غش حتى الآن بامتحان مادة الاقتصاد، موضحة أن هناك استقرار بلجان الامتحانات ويتم متابعة الامتحانات بشكل مباشر.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والإثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.