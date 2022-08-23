شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نسب التحصيل بشركات التوزيع وصلت لـ94% بسبب دقة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعدت خطة عمل لرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، علاوة على تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خاصة خلال أشهر الصيف.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن دقة القراءة الموجودة بفواتير الاستهلاك التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لها دور كبير فى رفع نسب التحصيل بشركات التوزيع ، كاشفاً أن نسب التحصيل بلغت 94.6% بالنسبة للقطاع المنزلى و 94% للقطاع التجاري.

وقال حمزة، إن قيمة فاتورة الاستهلاك التى يتم تحصيلها من المشتركين هو المورد الوحيد لقطاع الكهرباء الذى تتمكن من خلال فى الاستمرار فى تطوير شبكات توزيع و نقل الكهرباء و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.