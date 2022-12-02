الجمعة 02 ديسمبر 2022 06:01 مساءً

الجمعة 02 ديسمبر 2022 06:01 مساءً 0 0

التضامن في أسبوع.. الطلاب المكفوفين بجامعتى دمياط والفيوم يحصلون على جهاز لاب توب ناطق مجاناً...

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