أكرم القصاص: الرئيس السيسى يلتقى بالمواطنين فى كل تحركاته ويستمع إليهم...
حسام زكى أمام مؤتمر الحوار المتوسطى: الدول العربية تسعى لتوازن دولى صعب رغم أزمة أوكرانيا
حسام زكى أمام مؤتمر الحوار المتوسطى: الدول العربية تسعى لتوازن دولى صعب رغم أزمة أوكرانيا...
التضامن في أسبوع.. الطلاب المكفوفين بجامعتى دمياط والفيوم يحصلون على جهاز لاب توب ناطق مجاناً
التضامن في أسبوع.. الطلاب المكفوفين بجامعتى دمياط والفيوم يحصلون على جهاز لاب توب ناطق مجاناً...
إيمان كريم تهنئ ذوى الإعاقة باليوم الدولى.. وتؤكد دعم الدولة لكافة حقوقهم
إيمان كريم تهنئ ذوى الإعاقة باليوم الدولى.. وتؤكد دعم الدولة لكافة حقوقهم...
الرى: حصاد 6.50 مليون متر مكعب من المياه فى شلاتين
الرى: حصاد 6.50 مليون متر مكعب من المياه فى شلاتين 'الرى: حصاد 6.50 مليون متر مكعب من المياه فى شلاتين'