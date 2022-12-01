شركات رأس المال الاستثماري ليست هبوطية بالكامل حول بلوكتشين والعملات المشفرة وسط تراجع التمويل

تام شمس - الخميس 1 ديسمبر 2022 11:49 صباحاً - تستمر صناعة بلوكتشين والعملات المشفرة في الشعور بآثار السوق الهابطة والظروف الكلية المتقلبة، حيث شهد الربع الثالث انخفاضًا بأكثر من 66% في تدفقات رأس المال الاستثماري الوافدة.

ويكشف تقرير رأس المال الاستثماري لكوينتيليغراف عن الربع الثالث أن الصفقات في مشاريع بلوكتشين قد تراجعت من 14 مليار دولار إلى 4.98 مليار دولار. حيث وجد بحث أكتوبر 338 فقط في عدد الصفقات للربع بأكمله، مقارنة بـ 621 في الربع الثاني.

وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي، فإن العديد من شركات رأس المال الاستثماري ترى أن هذه لحظة عمل كالمعتاد.

إذ تتحرك الأسواق في دورات، وسيواجه مجال العملات المشفرة والبلوكتشين في النهاية تباطؤًا وانتعاشًا، حسبما يقول ديفيد شرينغ ميسيمبورغ، الشريك المؤسس في صندوق رأس المال الاستثماري الأوروبي Leadblock Partners.

وعند مقارنة السوق الهابطة الحالية مع الأسواق السابقة منذ عام 2018، لاحظ شرينغ ميسيمبورغ ارتفاعًا طفيفًا في نشاط رأس المال الاستثماري داخل الصناعة.

"تتمتع المؤسسات والشركات [و] الصناديق بفهم أفضل لتقنية بلوكتشين والأصول الرقمية وحالات استخدامها وإمكاناتها. وقد أدى [هذا] إلى استخدام مستوى أعلى بكثير من رأس المال قبل السوق الهابطة الحالية".

كذلك أشار الشريك المؤسس أيضًا إلى أن المبلغ الذي جمعته صناديق الاستثمار في الأشهر الـ 18 الماضية "تُرجم إلى أعلى نسبة من الأوراق المالية القابلة للتسويق المخصصة لمجال بلوكتشين والعملات المشفرة".

كما أشار شرينغ ميسيمبورغ أيضًا إلى أن عدد وجودة وأقدمية المواهب التي تنتقل إلى النظام البيئي للعملات المشفرة "أعلى بكثير" مما رآه خلال السوق الهابطة السابقة.

وبالاستشهاد بالبيانات من Cointelegraph Research Terminal، شهد عام 2021 ارتفاعًا غير مسبوق في الصفقات النشطة وإجمالي تدفقات رأس المال. فمن 838 صفقة بإجمالي رأس مال إجمالي 4.9 مليارات دولار في عام 2020، قفز الرقم إلى 1349 صفقة وحوالي 30.5 مليار دولار في الاستثمارات الرأسمالية.

ومع ذلك، فقد انخفض هذا الرقم منذ ذلك الحين بسبب الشتاء المستمر في مجال العملات المشفرة، والذي يعتقد الشريك المؤسس لـ Leadblock أنه سيمتد.

حيث قال إن "المصداقية والثقة يستغرقان وقتًا للبناء، وهما جهد جماعي في أي صناعة"، مضيفًا: "إن إعادة التعيين هذه هي فرصة لوضع معايير جديدة بشكل جماعي وبناء أساسيات قوية لمجال العملات المشفرة وبلوكتشين."

قال جوستين بونس، رئيس الاستثمار، في صندوق العملات المشفرة الرائد في أوروبا، Cyber ​​Capital، إن رأس المال الاستثماري لا يعتمد بشكل كبير على التمويل المستمر على المدى المتوسط ​​ويقدر الفرص المقدمة خلال شتاء العملات المشفرة.

حيث قال بونس: "إنه يسمح لنا بتقدير العودة إلى العقل الذي يمثله تقليص التمويل. "[السوق الهابطة] هو تطهير ضروري للاستثمارات السيئة في السوق الصاعدة، مما يسمح لضغوط السوق بفرز المشاريع الجيدة."

وفي الوقت نفسه، قال علي مادهافجي، الشريك الإداري في Blockchain Founders Fund، إن صندوق رأس المال الاستثماري يتخذ خطوات استباقية للتخفيف من المخاطر وزيادة المرونة.

إذ يوضح الشريك الإداري قائلًا: "نحن نستثمر دائمًا في الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والتأسيسية مع عدم وجود مجال كبير للجانب السلبي". "ونحن نركز دائمًا على المؤسسين الذين يبنون حلولًا حقيقية للمشكلات، غير الملتزمين بالسلسلة، ولديهم ما يكفي من الأصول لمدة تصل إلى 18 شهرًا ولديهم كفاءة في رأس المال."

ويضيف مادهافجي أن "أهم شيء بالنسبة للمؤسسين هو بناء شركة يمكنها البقاء والازدهار بأقل متطلبات رأس المال". "إننا نشهد حاليًا هذا الاتجاه المتمثل في المزيد من رأس المال الاستثماري الذي يركز على الشركات في المراحل المبكرة التي تدر إيرادات، وتزيد من تقييمها، وتحل المشكلات المهمة لعملائها وتقوم بذلك بأقل متطلبات من رأس المال."

مرددًا المشاعر تجاه الجوانب المشرقة للاتجاه الهبوطي، يشهد صندوق رأس المال الاستثماري NewTribe Capital بدبي الأمر بشكل مباشر في الإمارات العربية المتحدة.

إذ يقول دافال باريخ، الشريك في شركة رأس المال الاستثماري، إن الإمارات "تتحول إلى نظام بلوكتشين ونظام ويب 3 إيكولوجي يمكنه الوصول إلى البورصات المركزية وصانعي السوق ووكالات العلاقات العامة ووكالات التسويق والمطورين ودور الإعلام ورأس المال الاستثماري والمكاتب العائلية وغير ذلك الكثير."

وأضاف باريك أن كل هؤلاء "شركاء مهمون" سيساعدون الشركات الناشئة على بناء أسس متينة ونمو ثابت. يقول الشريك إن الشركات يجب أن تستفيد من مكانة الإمارات العربية المتحدة كقاعدة للاتصال والتوسع العالمي، بالنظر إلى الوعي ببلوكتشين وويب 3 بين المقيمين والسكان المحليين.

أعلنت الإمارات عن نيتها أن تصبح مركزًا عالميًا لتقنية بلوكتشين والعملات المشفرة. وقد جعلت المبادئ التوجيهية واللوائح الترحيبية من الدولة العربية موطنًا جذابًا للشركات الصناعية بغض النظر عن حجمها.

"تعمل السلطات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة على تطوير ما نعتقد أنه أطر عمل مناسبة وما سيكون بمثابة قوانين وأنظمة تنظيمية رائدة على مستوى العالم، حسبما يقول بارت ماير، وهو أحد المديرين في Primal Capital.

في إطار الحفاظ على الزخم لإنشاء نظام بيئي قوي في المنطقة، قال ماير إن المؤسسين والشركات الاستثمارية الراسخة بحاجة إلى "وضع الأساس" لمشاركة الأفكار حول توسيع نطاق الأعمال والمعرفة الضرورية الأخرى مع الجيل الأصغر من رواد الصناعة.

وسط تراجع رأس المال الاستثماري في صناعة بلوكتشين والعملات المشفرة، وجدت Cointelegraph Research أن قطاع الويب 3، بما في ذلك تمويل الألعاب والميتافيرس، يواصل السيطرة على حصة الأسد من اهتمام المستثمرين.

وقد أوضح تيموثي ماكان، الشريك المؤسس ومدير العمليات في Metavest Capital، إن الاستثمارات الضخمة في ويب 3 جاءت بعد جنون Axie Infinity ورهان Meta على الميتافيرس.

حيث قال ماكان: "لقد شعرت وكأن صندوقًا جديدًا يركز على ألعاب ويب 3 والميتافيرس قد تم الإعلان عنه يوميًا في نهاية عام 2021". وأوضح أنه بغض النظر عن مكان وجود السوق في الدورة، فإن الاستثمارات في شركات ويب 3 ستستمر.

وأضاف ماكان أن القوة الدافعة الأخرى لشعبية ويب 3 هي مستوى الابتكار والتطوير في القطاع.

"شهد عام 2021" ازدهارًا في الشركات الناشئة فيما كان يسمى "اللعب للكسب"، [حيث] يهدف البعض إلى الاستفادة من الضجة، بينما ولد البعض الآخر من الاقتناع بأن الوقت قد حان لتطور صناعة الألعاب نحو نموذج الملكية."

وأضاف الشريك المؤسس: "إن الأطروحة المقنعة للغاية لألعاب ويب 3 مسؤولة جزئيًا على الأقل عن جذب تدفقات رأس المال إلى هذا النوع من الألعاب".

في أكتوبر، نشرت منصة ويب 3 Crypto Oasis Ecosystem، تقريرًا سلط الضوء على هيمنة دولة الإمارات العربية المتحدة على اقتصاد ويب 3. ووفقًا للبيانات، تضم الدولة العربية أكثر من 1450 منظمة نشطة على الويب 3، ويعتمد حوالي 65% من هذا العدد على تقنية بلوكتشين الأصلية.

يقول ماكان من Metavest: "هناك بناء مثير محسوس في المنطقة، وهو أمر رائع بالنسبة لنا لأن الإمارات العربية المتحدة لديها موهبة في رؤية المستقبل". "[الإمارات العربية المتحدة] " تتحضر لما هو قادم، وليس لما كان."

وفي حديثه عن مستقبل ويب 3، ولا سيما جانب الألعاب في القطاع، قال ماكان إن الأشهر الـ 12 المقبلة ستكون استمرارًا لـ "تنشيط" مساحة ألعاب ويب 3، والتي تأتي بتقييمات أقل بكثير.

"سيكون هناك تبديد كبير لجميع عمليات الاستيلاء على الأموال، في حين أن أولئك الموجودين فيها لفترة طويلة يبدأون في حل المشكلات الرئيسية التي تواجه المجال."

يعتقد ماكان أيضًا أنه سيكون هناك اعتماد أعلى بكثير للألعاب المدمجة في بلوكتشين وزيادة في مستخدمي المحفظة خلال العامين المقبلين.

وأضاف: "في هذا الوقت، من المحتمل أيضًا أن نشهد إطلاق بعض العروض الرائعة من ألعاب ويب 3 التي ستتطلب اهتمامًا من جمهور الألعاب في العالم".

يعتقد ماكان في السنوات القادمة أن الجمهور سيشهد ظهور "ألعاب الويب 2.5"، والتي يعرّفها بأنها مزيج بين ألعاب ويب 2 وويب 3.

"في هذه المرحلة، سنكون قد تجاوزنا الفجوة بين [ويب 2 وويب 3]، وسوف يتبقى لنا صناعة ألعاب واحدة فقط ... لإنتاج منتجات موجهة نحو المجتمع بشكل أكبر ولكنها لا تزال مركزية تمامًا."

وأوضح ماكان: "بشكل أساسي، سنشهد تطور صناعة الألعاب لاستيعاب ما هو منطقي وإلزام بقية الضجة حول "العملة المشفرة"بالتاريخ."