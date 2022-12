بورصة كراكن تقوم بتخفيض القوة العاملة بنسبة 30% في محاولة للنجاة في شتاء العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 1 ديسمبر 2022 02:45 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة كراكن يوم 30 نوفمبر أنها اتخذت أحد "أصعب قراراتها" وأنها تقلل من قوتها العاملة العالمية بحوالي 1100 شخص، يشكلون حوالي 30% من إجمالي قوتها العاملة، وسط ظروف السوق الحالية.

ووفقًا للمدير التنفيذي والمؤسس المشارك جيسي باول، كان على شركة كراكن مضاعفة قوتها العاملة ثلاث مرات بسبب نظام العملات المشفرة البيئي سريع النمو، ويعيد التراجع الحالي حجم فريق الشركة إلى ما كان عليه قبل 12 شهرًا. وقد شارك باول في تغريدة، "كان ماكرو صعبًا بالفعل وقد صمدنا لكن مشاكل الصناعة الأخيرة قللت من التفاؤل على المدى القريب بشأن انتعاش العملات المشفرة."

Rough day at @krakenfx. Headcount rolled back 12 mos. Macro was already tough and we held out but recent industry woes diminished near-term optimism about a crypto rebound. Better positioned now. Glad we were able to take good care of our former colleagues. Been a privilege. ‍♂️ https://t.co/xfwShapS2N— Jesse Powell (@jespow)