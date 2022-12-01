رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يدعو إلى التنسيق مع وزارة الخزانة بشأن العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 1 ديسمبر 2022 02:45 صباحاً - منذ 3 ساعات
استشهد رئيس اللجنة بـ "الاحتيال المقلق" في بورصة العملات المشفرة إف تي إكس، وأزمة السيولة، والإفلاس كأمثلة على المخاطر المالية التي يجب على الخزانة والجهات التنظيمية معالجتها
دعا شيرود براون، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وزير الخزانة جانيت يلين إلى العمل مع الجهات التنظيمية المالية والمشرعين بشأن تشريع شامل للعملات المشفرة "في أعقاب انهيار إف تي إكس الداخلي".
ففي خطاب بتاريخ 30 نوفمبر إلى يلين، طلب براون من وزير الخزانة التنسيق مع الجهات التنظيمية لمعالجة العملات المشفرة بناءً على توصيات لجنة مراقبة الاستقرار المالي أو FSOC. واستشهد رئيس اللجنة بـ "الاحتيال المثير للقلق" في بورصة العملات المشفرة إف تي إكس، وأزمة السيولة، والإفلاس كأمثلة على المخاطر المالية التي لا ينبغي أن "تمتد إلى الأسواق والمؤسسات المالية التقليدية".
حيث قال براون: "أطلب منك التنسيق مع الجهات التنظيمية المالية الأخرى لمواصلة العمل على التوصيات الواردة في تقرير FSOC، بما في ذلك تطوير التشريعات التي من شأنها أن تخلق سلطات للمنظمين لإلقاء الضوء على أنشطة كيانات العملات المشفرة والشركات التابعة لها والإشراف عليها بطريقة أخرى". "حسبما هو مذكور في تقرير FSOC، ليس لدى الهيئات التنظيمية المفردة حاليًا نظرة شاملة لأنشطة كيانات الأصول المشفرة."
وأضاف قائلًا:
"حسبما يوضح فشل إف تي إكس، بالنظر إلى الاستخدام الواسع لتوكنات العملات المشفرة الخاصة من قِبل كينات العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الترتيبات المالية غير الشفافة والاعتماد على التقييم التعسفي ومصادر البيانات، يجب أن تستمر الهيئات التنظيمية المالية في إيجاد طرق لتعزيز عمليات الكشف عن أصول الكيانات والعملات المشفرة ونزاهة السوق والشفافية."
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