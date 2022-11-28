تام شمس - الاثنين 28 نوفمبر 2022 11:41 مساءً - منذ 3 ساعات
كتبت Game7 في الأسئلة الشائعة: "نتطلع إلى دعم الفرق لبناء بنية تحتية مبتكرة مفتوحة المصدر يمكنها تسريع مجال ألعاب بلوكتشين وتعزيز التعاون"
في 28 نوفمبر،
شركة مسرّع ألعاب بلوكتشين Game7 أنها ستخصص 100 مليون دولار في شكل منح تقنية مفتوحة المصدر للشركات الناشئة القادمة في مجال ويب 3.0. وحسبما صرحت به Game7، ستدعم التوزيعات الأفراد والكيانات في بناء ألعاب بلوكتشين، والعقود الذكية، والبنى التحتية للبرامج الأساسية، وأدوات المجتمع. وسيتم دفع المنح بعملة USDC.
What's first?— Game7 (@G7_DAO) November 28, 2022
Open source technology grants are the first to launch - and we'll be supporting individuals, DAOs, and companies working on:
🎮 Game development tooling
📝 Smart contracts and standards
🛠 Core infrastructure
👥 Community tooling
بالإضافة إلى التمويل الأولي، قال الفريق إن المطورين سيحصلون أيضًا على إمكانية الوصول إلى الدعم الفني والتوجيه ومبادرات Game7 المبكرة. وتدعي المنظمة المستقلة اللامركزية، أو DAO، أنها غير مرتبطة بالسلسلة وستدعم التطبيقات من أي شبكة بلوكتشين. في حين لم يتم الكشف عن مبالغ المنح، أوضحت Game7 في قائمة الأسئلة الشائعة أنه "يجب على المتقدمين ألا ينظروا إلى المنح على أنها بديل لتمويل المشاريع".
بالإضافة إلى ذلك، يتم منح الدفعات المقدمة فقط "في حالات استثنائية"، وسيتم إصدار معظم المدفوعات فقط بشرط الانتهاء من بعض مراحل المشروع. كما يجب أن يخضع المطورون أيضًا لفحوصات اعرف عميلك، وتوقيع عقد، والتقدم باستخدام محافظهم الرقمية. ومع ذلك، لا يلتزم المطورون بأي اتفاقيات حصرية ويمكنهم أيضًا التقدم للحصول على منح أخرى أو تمويل رأس مال مخاطر. تقدر Game7 أنه بعد التقديم، ستستغرق عملية العناية الواجبة من أربعة إلى ستة أسابيع قبل إصدار القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر Game7 تخصص 100 مليون دولار في شكل منح تقنية مفتوحة المصدر لشركات ألعاب الويب 3.0 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.