Game7 تخصص 100 مليون دولار في شكل منح تقنية مفتوحة المصدر لشركات ألعاب الويب 3.0

في 28 نوفمبر،

What's first?



Open source technology grants are the first to launch - and we'll be supporting individuals, DAOs, and companies working on:



🎮 Game development tooling

📝 Smart contracts and standards

🛠 Core infrastructure

👥 Community tooling — Game7 (@G7_DAO) November 28, 2022

شركة مسرّع ألعاب بلوكتشين Game7 أنها ستخصص 100 مليون دولار في شكل منح تقنية مفتوحة المصدر للشركات الناشئة القادمة في مجال ويب 3.0. وحسبما صرحت به Game7، ستدعم التوزيعات الأفراد والكيانات في بناء ألعاب بلوكتشين، والعقود الذكية، والبنى التحتية للبرامج الأساسية، وأدوات المجتمع. وسيتم دفع المنح بعملة USDC.

بالإضافة إلى التمويل الأولي، قال الفريق إن المطورين سيحصلون أيضًا على إمكانية الوصول إلى الدعم الفني والتوجيه ومبادرات Game7 المبكرة. وتدعي المنظمة المستقلة اللامركزية، أو DAO، أنها غير مرتبطة بالسلسلة وستدعم التطبيقات من أي شبكة بلوكتشين. في حين لم يتم الكشف عن مبالغ المنح، أوضحت Game7 في قائمة الأسئلة الشائعة أنه "يجب على المتقدمين ألا ينظروا إلى المنح على أنها بديل لتمويل المشاريع".

بالإضافة إلى ذلك، يتم منح الدفعات المقدمة فقط "في حالات استثنائية"، وسيتم إصدار معظم المدفوعات فقط بشرط الانتهاء من بعض مراحل المشروع. كما يجب أن يخضع المطورون أيضًا لفحوصات اعرف عميلك، وتوقيع عقد، والتقدم باستخدام محافظهم الرقمية. ومع ذلك، لا يلتزم المطورون بأي اتفاقيات حصرية ويمكنهم أيضًا التقدم للحصول على منح أخرى أو تمويل رأس مال مخاطر. تقدر Game7 أنه بعد التقديم، ستستغرق عملية العناية الواجبة من أربعة إلى ستة أسابيع قبل إصدار القرار.