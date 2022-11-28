بلوك فاي تتقدم بطلب للإفلاس، وتستشهد بانهيار إف تي إكس كسبب لمشاكلها

تام شمس - الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:48 مساءً - أعلنت بلوك فاي يوم 28 نوفمبر أنها تقدمت بطلب للإفلاس بموجب الفصل 11. ويتعلق التقديم في محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة لمقاطعة نيو جيرسي بالشركة والشركات الثمانية التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة بعد عدة أيام من التكهنات بشأن الوضع المالي للشركة بعد انهيار إف تي إكس.

ووفقًا لبيان، تمتلك بلوك فاي 256.9 مليون دولار في متناول اليد. وقد قدمت اقتراحات "لدفع أجور الموظفين ومواصلة استحقاقات الموظفين دون انقطاع." كما أنها تسعى إلى "وضع خطة للاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين لضمان احتفاظ الشركة بالموارد الداخلية المدربة للوظائف الحيوية للأعمال" وقد وضعت خطة داخلية لتقليل النفقات.

كما قدمت شركة بلوك فاي إنترناششيونال دعوى إفلاس أمام المحكمة العليا في برمودا، وفقًا للبيان.

تلقت إف تي إكس يو إس حد ائتمان بقيمة 400 مليون دولار في نهاية يونيو، مما أدى إلى مخاوف بعد انهيار إف تي إكس من أن تعرض بلوك فاي قد يتسبب في أزمة سيولة. وقد أوقفت بلوك فاي عمليات السحب يوم 11 نوفمبر. حيث كتبت بلوك فاي في تحديث على موقعها على الإنترنت:

"منذ التوقف المؤقت، استكشف فريقنا كل خيار استراتيجي وبديل متاح لنا، وظل يركز على هدفنا الأساسي المتمثل في بذل قصارى جهدنا لعملائنا. ستمكّن حالات الفصل 11 هذه بلوك فاي من استقرار الأعمال وتزويد بلوك فاي بفرصة إكمال خطة إعادة التنظيم التي تزيد من القيمة إلى أقصى حد لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك عملائنا الكرام".

قامت الشركة أيضًا بالتغريد، "كجزء من جهودنا لإعادة الهيكلة، سنركز على استرداد جميع الالتزامات المستحقة لبلوك فاي من قبل الأطراف المقابلة، بما في ذلك إف تي إكس."