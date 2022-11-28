توكنات مشجعي كأس العالم قطر 2022 - حافزًا لاعتماد العملات المشفرة الجماعي

تام شمس - الاثنين 28 نوفمبر 2022 05:45 مساءً - كأس العالم قطر 2022 هو الأول من نواحٍ كثيرة، فهي ليست فقط الأولى التي تُعقد فيها البطولة في دولة عربية، ولكنها أيضًا أول مرة تتضمن رعاة من مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، أي Algorand وCrypto.com، وأول من قدم توكنات المشحعين، والتوكنات غير القابلة للاستبدال، وتجارب الميتافيرس. وبالتالي، فقد حفزت هذه الإجراءات القيمة السوقية لتوكنات المشجعين إلى 300 مليون دولار في بداية كأس العالم، وفقًا لمتتبع سوق العملات المشفرة كوين غيكو.

الجدير بالذكر أن مجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال لكأس العالم 2022 تم إطلاقها بتقنية بلوكتشين Algorand. يتمتع عشاق FIFA الآن بفرصة حضور البطولات والاستمتاع بتجربة VIP بفضل المقتنيات الرقمية الرسمية. وبهذا المعنى، فهي واحدة من أولى التوكنات غير القابلة للاستبدال في مجال كأس العالم. مع تكلفة منخفضة تصل إلى 4.99 دولارات، تم شراء 216862 مجموعة منذ 23 نوفمبر من موقع FIFA + Collect من أصل 532980 مجموعة، والتي تشمل 1593480 مجموعة توكنات غير قابلة للاستبدال. يمكن للمستخدمين شراء مجموعات باستخدام بطاقات الائتمان أو USDC-A على شبكة Algorand.

علاوة على ذلك، تعاونت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 مع Matchday، وهي شركة طورت لعبة تنبؤ اجتماعي تعتمد على بطاقات كرة القدم، وشركة Upland، وهي شركة قامت ببناء نسخة طبق الأصل افتراضية من ملعب لوسيل في قطر للمشجعين لزيارة الميتافيرس باستخدام التوكنات غير القابلة للاستبدال القابلة للتحصيل.

يعتقد نبيل السيد، مؤسس Nifty Souq NFT في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نهج FIFA تجاه Web3 مطمئن.

ويشرح قائلًا: "تتمتع كرة القدم بقاعدة جماهيرية كبيرة، ويمتلك كأس العالم قاعدة أكبر". "يساعد اعتماد FIFA لتقنية Web3 على إشراك قاعدة أوسع من المشجعين في هذا المجال الجديد، ويقدم عالمًا جديدًا للجماهير كما يعطي دفعة إلى الأشخاص الموجودين على الحياد ويثبت أيضًا أن Web3 هو المستقبل وهو موجود ليبقى."

ويضيف السيد أن هذه الشراكات "هي مجرد بداية لما سيأتي بعد".

ومع ذلك، يقول مؤسس منصة التواصل الاجتماعي الإماراتية Web3 Bonuz، ماتياس ميندي، إن الجهود الحالية ليست كافية، وأن FIFA يواجه تحديات في جعل التوكنات غير القابلة للاستبدال بسيطة وسهلة الشراء بالإضافة إلى إعفاء المشجعين من رسوم الغاز.

حيث يقول: "إن أفضل نتيجة لتحفيز الجماهير على شراء التوكنات غير القابلة للاستبدال من FIFA هي أسعارها المعقولة. ومع ذلك، يجب أن يتم الحصول على التوكنات غير القابلة للاستبدال من FIFA باستخدام مدفوعات بدون غاز، وهي غير متوفرة حاليًا في Algorand".

FIFA ليست الكيان الوحيد الذي يقدم توكنات المشجعين والتوكنات غير القابلة للاستبدال. على سبيل المثال، تقدم منصة Binance مكافآت بقيمة مليون دولار في تحدي كرة القدم الذي يدعمه Web3 Blockchain. قدمت شركة KoinBasket للاستثمار في العملات الرقمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، 100 مليون بيتكوين ساتوشي للحصول عليها، بينما تقدم بورصة Bybit للعملات المشفرة، التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص في دبي من خلال VARA‏، 500000 USDT كمجموع جوائز احتفالًا بكأس العالم.

يعتقد السيد أن السر وراء نجاح التوكنات غير القابلة للاستبدال وتوكنات المشجعين هو الخدمات التي تقدمها هذه الأصول. ويوضح أن التوكنات غير القابلة للاستبدال تسمح للجماهير "بالمشاركة في استطلاعات التصويت للفريق، والبحث عن المقتنيات الرقمية، وشراء التوكنات غير القابلة للاستبدال المقيدة، والاستمتاع بميزات الألعاب المرتبطة بمكافآت المشجعين أو التجارب الافتراضية."

أما بالنسبة لميندي، فإن التوكنات غير القابلة للاستبدال التي توفر "إثبات الحضور" إلى جانب خريطة مهام تطلب من المستخدمين تنفيذ المهام قد تكون فعالة لزيادة وقياس المشاركة الاجتماعية.

ويوضح ميندي قائلًا: "باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكن للشركات تقييم أفراد المجتمع الذين يضيفون قيمة وأولئك الحاضرين فقط". "يمكن للشركات تصفية المزايا بناءً على نقاط البيانات هذه وتحديد الجهة التي ستمنح المزايا".

يتوقع ميندي أن تكون تقنية بلوكتشين هي المعيار لبطولة كأس العالم القادمة. ووفقًا له، فإن الجمهور العام سيرى ظهور "التوكنات غير القابلة للاستبدال للتتبع". نظرًا لأن التوكنات غير القابلة للاستبدال ستتتبع نشاط المستخدمين بطريقة مماثلة لتلك التي تتبعها ملفات تعريف الارتباط، فإنها ستوفر مستوى عالٍ من الشفافية لفهم سلوك المستخدمين الحقيقي. "سيسعد المستخدمون بتبادل هذه البيانات مقابل التوكنات غير القابلة للاستبدال والمكافآت الرقمية والمزايا الافتراضية"، كما يدعي.