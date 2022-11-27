شركة Fenix ​​Games تجمع مبلغ 150 مليون دولار لدعم الجيل التالي من ألعاب بلوكتشين

تام شمس - الأحد 27 نوفمبر 2022 05:45 مساءً - جمعت شركة نشر ألعاب ويب 3 Fenix Games تمويلًا بقيمة 150 مليون دولار لشراء ألعاب بلوكتشين والاستثمار فيها وتوزيعها. وسيتم استخدام الصندوق لإنشاء شركة لنشر الألعاب خصيصًا لتعميم ألعاب بلوكتشين.
وقد شهدت جولة التمويل الأخيرة لـ Fenix Games مشاركة من مستثمرين، بما في ذلك مجموعة Phoenix وشركة Cypher Capital ومقرها دبي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية Jinse. ويعتبر كريس كو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Fenix Games، الذي قاد سابقًا Mythical Games، أن Fenix Games "تشبه صندوق رأس مال استثماري" لتغذية الجيل القادم من ألعاب بلوكتشين.
حيث قال كو، وهو يشارك التفاصيل في خطة اللعب بعد التمويل:
"سنبدأ بالفعل بقاعدة ضخمة من رأس المال للاستثمار في استوديوهات (ألعاب الجيل التالي) تلك. ونحن نتطلع أيضًا إلى استخدام ميزانيتنا العمومية للحصول على مجموعة من الألعاب الموجودة في مساحة ويب 2 لبناء محفظة".
كما سلط كو أيضًا الضوء على أن سوق ألعاب بلوكتشين غير موجود كما هو الحال بالنسبة لألعاب الفيديو التقليدية مثل أجهزة الألعاب والألعاب المحمولة. وتتمثل إستراتيجية Fenix Games للمضي قدمًا في تطوير النظام البيئي للألعاب من خلال مبادرات النشر.
لا يزال العثور على نموذج مستدم لتمويل الألعاب يمثل تحديًا. إذ تصنَّف تجربة المستخدم وسط أكبر الصراعات في الصناعة بسبب ارتفاع رسوم الغاز والتعقيد التقني حول شراء وامتلاك وتداول التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs).
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