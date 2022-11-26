متاعب في جزر البهاما بعد انهيار إف تي إكس

تام شمس - السبت 26 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - بعد انهيار بورصة العملات المشفرة إف تي إكس، التي كان مقرها الرئيسي في جزر البهاما، يقال إن السكان المحليون لا يزالون يحاولون إيجاد طريقة لفهم كل شيء، مع البقاء متفائلين بشأن المستقبل.

ووفقًا لتقرير صادر عن وول ستريت جورنال، فإن الدولة الجزيرة - التي شجعت شركات العملات المشفرة على الشعور وكأنها في موطنها مع "اللمسة التنظيمية التكيفية" - قد هزتها الانهيار الداخلي لشركة إف تي إكس.

كانت جزر البهاما، التي تضررت بشدة من إعصار دوريان في عام 2019 والجائحة بعد فترة وجيزة في عام 2020، تكافح بالفعل لإيجاد طرق لتعزيز اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والخدمات المصرفية الخارجية لجزء كبير من ناتجها المحلي الإجمالي. ويبدو أن رئيس وزراء جزر البهاما، فيليب ديفيس، وحكومته يعتقدون أن العملات المشفرة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الانتعاش الاقتصادي للجزيرة.

الآن، يقترح المجتمع أن الانهيار الداخلي المفاجئ لإف تي إكس قد ترك وراءه بطالة في الجزيرة الصغيرة التي تبلغ مساحتها 80 ميلًا مربعًا. فأثناء عملها بكامل طاقتها، وفرت إف تي إكس فرص عمل للسكان المحليين، حيث أفادت التقارير أنها أنفقت أكثر من "100000 دولار في الأسبوع على تقديم الطعام" كما أقامت خدمة نقل خاصة لنقل العاملين في جميع أنحاء الجزيرة. كما وظفت إف تي إكس أيضًا عددًا من سكان جزر البهاما المحليين في مجالات مثل اللوجستيات وتخطيط الأحداث والامتثال التنظيمي، وفقًا لوول ستريت جورنال.

مع انهيار إف تي إكس، أفادت التقارير أن العديد من الأجانب ذوي الإنفاق المرتفع الذين عملوا في الشركة وعززوا الاقتصاد المحلي ذات مرة قد فروا من الجزيرة، تاركين حراس الأمن الباهامانيين لحراسة "المباني الشاغرة".