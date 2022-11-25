مطورو إيثريوم يقررون ثمانية مقترحات لتحديث شنغهاي

تام شمس - الجمعة 25 نوفمبر 2022 03:48 صباحاً - قرر المطورون في مؤسسة إيثريوم ثمانية مقترحات لتحسين إيثريوم (EIP) لاستكشاف تحديث شنغهاي، وهي الترقية الرئيسية التالية بعد ميرج وانتقالها إلى إجماع إثبات الحصة، حسبما أعلنت مؤسسة إيثريوم يوم 24 نوفمبر.

ففي مكالمة أسبوعية، قرر المطورون ما هي الميزات التي يجب تضمينها في اللانقسام الكلي القادم، والذي سيتم إصداره في النصف الثاني من عام 2023. ووفقًا لفريق JavaScript لمؤسسة إيثريوم على تويتر:

واحدة من الميزات الرئيسية المتوقع أن تكون في الانقسام الكلي "شنغهاي"، هي إلغاء قفل عملات إيثريوم المرهونة على بيكون تشين، مما يسمح بسحب الأصول مع الترقية، مما يعني أن المستخدمين الذين لديهم عملات إيثريوم مرهونة قبل ترقية ميرج سيتمكن من الوصول إلى تلك التوكنات، بالإضافة إلى أي مكافآت أخرى. وقد توقع مخطط زمني سابق إمكانية الوصول إلى عملات إيثريوم المقفولة بعد 6-12 شهرًا من ترقية ميرج.

ومن بين المقترحات التي تمت الموافقة عليها، مقترح تحسين إيثريوم 4844، الذي يركز على الاستفادة من تقنية المشاركة الأولية، ومن المتوقع أن يعزز إنتاجية الشبكة وخفض رسوم المعاملات، وهو تحسن كبير في قابلية التوسع. تتناول مقترحات تحسين إيثريوم الأخرى ترقية أجهزة إيثريوم فيرتشوال ماشين، بما في ذلك EIP 3540 وEIP 3670 وEIP 4200 وEIP 4570 وEIP 5450.

تم إطلاق إصدار شبكة الاختبار شنغهاي، الذي يطلق عليه اسم Shandong، يوم 18 أكتوبر، مما يسمح للمطورين بالعمل على تطبيقات مثل تنسيق كائن إيثريوم فيرتشوال ماشين (EVM)، وهو أحد أكثر التحديثات المتوقعة للمجتمع لأنه يفصل الترميز عن البيانات، والتي يمكن أن تكون مفيدة للمدققين على السلسلة.