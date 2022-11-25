صندوق النقد الدولي يدعو إلى تنظيم أكثر صرامة للعملات المشفرة في إفريقيا مع تطور الصناعة

تام شمس - الجمعة 25 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - دعا صندوق النقد الدولي (IMF) إلى زيادة التنظيم لأسواق العملات المشفرة في إفريقيا، وهي واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم، حسبما أفادت مدونة المؤسسة العالمية يوم 22 نوفمبر.

ومن بين الأسباب التي تجعل دول المنطقة تتبنى التنظيم، استشهد صندوق النقد بانهيار إف تي إكس وتأثيره المضاعف في أسعار العملات المشفرة، الأمر الذي "أدى إلى تجدد الدعوات لمزيد من حماية المستهلك وتنظيم صناعة العملات المشفرة".

علاوة على ذلك، يجادل المؤلفون بأن "مخاطر الأصول المشفرة واضحة" و "حان وقت التنظيم" لإيجاد توازن بين تقليل المخاطر وتعظيم الابتكار. واستنادًا إلى التوقعات الاقتصادية الإقليمية لشهر أكتوبر 2022 لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تنص المقالة على أن "المخاطر تكون أكبر بكثير إذا تم اعتماد العملة المشفرة كعملة قانونية"، مما يشكل تهديدًا للمالية العامة إذا قبلت الحكومات العملات المشفرة كوسيلة للدفع.

كما أشار المنشور إلى:

"يشعر صانعو السياسات بالقلق أيضًا من إمكانية استخدام العملات المشفرة لتحويل الأموال بشكل غير قانوني من المنطقة والالتفاف على القواعد المحلية لمنع تدفقات رأس المال الخارجة. كما يمكن أن يؤدي الاستخدام واسع النطاق للعملات المشفرة أيضًا إلى تقويض فعالية السياسة النقدية، مما يؤدي إلى مخاطر على الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي."

ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن 25% من البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء قد نظمت العملات الرقمية رسميًا، بينما طبق ثلثاها بعض القيود. ومن ناحية أخرى، قامت الكاميرون وإثيوبيا وليسوتو وسيراليون وتنزانيا وجمهورية الكونغو بالفعل بحظر الأصول المشفرة، والتي تمثل 20% من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حيث تمتلك كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا أكبر عدد من المستخدمين في المنطقة.