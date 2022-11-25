بولكادوت تحفز مجتمعها على مكافحة عمليات الاحتيال من خلال "مكافأة مكافحة الاحتيال"

تام شمس - الجمعة 25 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - أعلن بولكادوت، وهو بروتوكول يربط شبكات بلوكتشين، عن أحدث مبادرته لمساعدة نظامه البيئي في مكافحة عمليات الاحتيال.

ووفقًا للشركة، فإن الاعتماد على الأفراد ذوي العقلية الأمنية داخل مجتمعها لمكافحة عمليات الاحتيال قد أثبت أنه وسيلة فعالة لحماية نظامها البيئي. ولتحفيز أعضاء مجتمعها على الاستمرار في القيام بالعمل، يكافئهم بولكادوت باستمرار بمكافآت مدفوعة بعملة USDC.

شارك بولكادوت أن مكافأته تتم إدارتها حاليًا من قبل المنسقين العامين، والذين يتألفون في الوقت الحالي من ثلاثة أعضاء من المجتمع، وشخصين من قسم مكافحة الاحتيال في W3F. ومع ذلك، على المدى الطويل، يأمل بولكادوت أن تتم إدارة المنحة في نهاية المطاف بشكل حصري من قبل المجتمع.

كجزء من مبادرة مكافحة الاحتيال التي يقودها المجتمع، يتم تكليف أعضاء المجتمع بإيجاد وإزالة مواقع الاحتيال وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية المزيفة وتطبيقات التصيد الاحتيالي، فضلًا عن حماية خوادم ديسكورد من الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المجتمع بإنشاء مواد تعليمية للمستخدمين بالإضافة إلى لوحة تحكم لمكافحة الاحتيال لتكون بمثابة المحور المركزي لجميع أنشطة مكافحة الاحتيال في نظامه البيئي.

وبشكل عام، تشجع المبادرة الأعضاء المشاركين على طرح أفكار لتوسيع أنشطة مكافحة الاحتيال إلى مناطق أخرى. من خلال اللامركزية في جهود مكافحة الاحتيال، حولت مؤسسة Web3 Foundation وParity عملية اتخاذ القرار إلى المجتمع.