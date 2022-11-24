بايبيت تطلق صندوق دعم بقيمة 100 مليون دولار للمتداولين المؤسسيين

تام شمس - الخميس 24 نوفمبر 2022 11:41 مساءً - أطلقت بورصة مشتقات العملات المشفرة بايبيت صندوق دعم جديدًا لمساعدة المتداولين المؤسسيين على الوصول إلى السيولة في أعقاب انهيار إف تي إكس - وهو الحدث الذي أثار موجة جديدة من البيع الذعر عبر مجال الأصول الرقمية.

صندوق الدعم، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، متاح لصناع السوق والمؤسسات التجارية عالية التردد التي تعاني من صعوبات مالية أو تشغيلية بعد انهيار إف تي إكس في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما كشفت بايبيت يوم 24 نوفمبر. وسيتم توزيع الأموال على المتقدمين المؤهلين بمعدل فائدة 0%.

لكي تكون مؤهلًا، يجب أن يكون المتداولون المؤسسيون نشطين في بايبيت أو في البورصات الأخرى. والحد الأقصى للمبلغ الموزع لكل مقدم طلب هو 10 ملايين دولار ويجب استخدام الأموال للتداول الفوري والتيثر الدائم على بايبيت.

كانت إف تي إكس، التي كانت ثاني أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم، قد تقدمت بطلب لإفلاس بموجب الفصل 11 يوم 11 نوفمبر بعد أن كشفت إدارة بنكية منسقة الشركة عن إفلاسها. اندلعت فضيحة بعد أن أصبح من الواضح أن الرئيس التنفيذي سام بانكمان-فرايد كان يجمع أموالًا بين إف تي إكس والشركة الشقيقة ألاميدا ريسرش، مما أدى إلى فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في الميزانية العمومية لشركة إف تي إكس. حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن أكبر 50 دائنًا لشركة إف تي إكس مدينون بأكثر من 3 مليارات دولار.

وقد أبلغت العديد من الشركات المعرضة لإف تي إكس عن قيود مالية وسيولة بسبب انهيارها. كما تدرس شركة إقراض بيتكوين "بلوك فاي"الإفلاس، بينما أوقفت شركة جينيسيس غلوبال تريدينج المدعومة من ديجيتال كارنسي غروب مؤخرًا عمليات إصدار القروض الجديدة.