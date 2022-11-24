إغلاق مشروع العملة المستقرة الرائد من كاردانو بعد تأخيرات مؤلمة في الإطلاق

في 24 نوفمبر، أوقف أردانا Ardana، وهو نظام تمويل لامركزي (DeFi) رائد ونظام بيئي للعملة المستقرة على كاردانو (ADA)، التطوير فجأة، مشيرًا إلى "عدم اليقين في الجدول الزمني للتمويل والمشروع". وسيبقى المشروع مفتوح المصدر للبناة بينما ستحتفظ أردانا لابز بأرصدة الخزانة والأموال المتبقية "حتى يتقدم فريق تطوير مختص آخر في المجتمع لمواصلة عملنا".

"كان التطوير في كاردانو صعبًا مع تخصيص الكثير من التمويل للأدوات والبنية التحتية والأمن. وقد أدى هذا جنبًا إلى جنب مع عدم اليقين بشأن اكتمال التطوير إلى أن أفضل مسار للعمل هو وقف تطوير dUSD."

جاءت هذه الخطوة بمثابة صدمة للكثيرين بسبب الطبيعة المفاجئة للإعلان. ومع ذلك، يبدو أن المشكلات كانت موجودة بالفعل لبعض الوقت. فاعتبارًا من 4 يوليو، عقد أردانا عرضًا أوليًا مستمرًا لتجميع الأسهم، أو ISPO، لتمويل عملياتها. وعلى عكس آليات جمع الأموال التقليدية، لا يتلقى المطورون ADA المفوض من قبل المستخدمين، ولكن بدلًا من ذلك، مكافآت الرهن. يتم تحفيز المستخدمين لمواصلة التفويض من خلال تلقي توكنات DANA الأصلية كمكافأة.

ولسوء الحظ، تسبب الانهيار المتزامن لسعر DANA وADA بالإضافة إلى انخفاض عائدات حصص كاردانو من فصل الشتاء المستمر في العملات المشفرة في حدوث مشكلات لمصدري ISPO. وخلال العام الماضي، فقدت توكنات DANA الأصلية في Ardana ما يقرب من 99.85% من قيمتها.