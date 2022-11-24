هيئة تنظيمية في الإمارات تلغي ترخيص إف تي إكس وسط انهيار البورصة

تام شمس - الخميس 24 نوفمبر 2022 11:41 مساءً - نظرًا لأن كارثة إف تي إكس لا تزال تخلق موجات في صناعة العملات المشفرة وخارجها، فقد علقت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) الترخيص الذي يسمح لإف تي إكس بإجراء الاستعدادات لخدمة السوق المحلية.

في إعلان نُشر على موقعها الرسمي على الإنترنت، ذكرت VARA أنها ألغت الموافقة على ترخيص المنتج القابل للتطبيق بحد أدنى (MVP) لشركة إف تي إكس الشرق الأوسط. نقلًا عن ملف إفلاس الكيانات المرتبطة بإف تي إكس، بما في ذلك بورصة إف تي إكس وألاميدا ريسرش، أكدت VARA أن ترخيص إف تي إكس الشرق الأوسط قد تم تعليقه قبل الكشف عن أي عملاء.

وفقًا للهيئة التنظيمية، كانت إف تي إكس الشرق الأوسط لا تزال في المرحلة التحضيرية. وأوضحت الهيئة أن الشركة لم تتلق بعد الموافقة المطلوبة لبدء عملياتها وضم العملاء. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الهيئة التنظيمية الضوء على أن الشركة لم تحصل بعد على حساب مصرفي محلي، وهو مطلب لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لبدء عملياتهم في الإمارات العربية المتحدة.

كما طلبت الجهة التنظيمية أيضًا من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين شاركوا مع VARA للمشاركة في النظام البيئي للأصول الافتراضية المحلية لتقديم عمليات الإفصاح. سيسمح ذلك للجهة التنظيمية بتقييم تعرض السوق المحلي وحجم انتشار الأزمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

في مارس، أعلن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس سام بانكمان فرايد أن إف تي إكس قد حصلت على أول ترخيص للأصول الرقمية في دبي. وفي يوليو، تمت الموافقة على إف تي إكس للعمل في إطار برنامج MVP والمضي قدما في الاختبار والاستعدادات.

في هذه الأثناء، على الرغم من الهجوم الذي جلبته بورصة إف تي إكس السابقة إلى مجتمع العملات المشفرة، لا يزال بانكمان فرايد يتحدث في مؤتمر استضافته صحيفة ذا نيويورك تايمز. وقد أثار هذا ردود فعل سلبية بين أعضاء مجتمع العملات المشفرة الذين ينتقدون إنفاذ القانون، حتى أن البعض قارن بين بانكمان فرايد مع أليسي بيرتسيف، مطور تورنيدو كاش المحتجز حاليًا.